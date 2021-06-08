الكوني يبحث مع «قيادات الجيش» الأوضاع العسكرية والأمنية في المنطقة الجنوبية

من لقاء الكوني مع «قيادات الجيش في الجنوب», 8 يونيو 2021. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)

بحث عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، مساء اليوم الثلاثاء بطرابلس، مع «قيادات الجيش من الجنوب»، الأوضاع العسكرية والأمنية في المنطقة الجنوبية، والعديد من الملفات المهمة.

وأوضح المجلس الرئاسي (القائد الأعلى للجيش الليبي) في بيان اليوم، أن الاجتماع بحث ضبط الحدود، ومكافحة الإرهاب ومساعي توحيد المؤسسة العسكرية، وتكاتف الجهود للتصدي للتطرف والإرهاب الذي يهدد المنطقة، بعد «العملية الإرهابية» التي استهدفت وحدات أمنية في مدينة سبها الأحد، بالإضافة إلى مناقشة سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبحسب البيان، قدم الضباط الذين يمثلون قيادات الجيش من الجنوب، توضيحاً عن الوضع العسكري الراهن، والأخطار التي تهدد البلاد عبر الحدود الجنوبية، مطالبين القائد الأعلى للجيش الليبي بوضع رؤية شاملة تضم كل الوحدات العسكرية لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومنع التهريب.

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وأكد الكوني ضرورة وضع خطة أمنية وطنية موحدة لمواجهة الإرهاب، وتوحيد كتائب حماية الحدود ومنحهم كافة الإمكانيات اللوجستية، حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكلة لهم، «في إشارة للجهود المتواصلة لتوحيد المؤسسة العسكرية والتي يبذلها المجلس الرئاسي مع جميع الأطراف والقيادات العسكرية في كل أنحاء البلاد»، وفق البيان.

وأضاف أن المجلس الرئاسي يمثل كافة الليبيين ويسابق الزمن من أجل توحيد كل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية التي تعد صمام الأمان للدولة، معتبراً أن تجاوز أزمة الثقة بين كل الأطراف سيفتح الطريق أمام توحيدها والمساهمة في استتباب الأمن وفرض سيادة الدولة.

ومساء الأحد، تبنى تنظيم «داعش» تفجير سيارة مفخخة قرب مفترق بوابة أبناء مازق في سبها، ما أسفر عن وفاة ضابطين وجرح خمسة آخرين تابعين لمديرية أمن سبها ومنتدبين للعمل بجهاز المباحث الجنائية، حسب بيان وزارة الداخلية.

من لقاء الكوني مع «قيادات الجيش في الجنوب», 8 يونيو 2021. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)

من لقاء الكوني مع «قيادات الجيش في الجنوب», 8 يونيو 2021. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)

من لقاء الكوني مع «قيادات الجيش في الجنوب», 8 يونيو 2021. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)