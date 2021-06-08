الجزائر تعلن دعما «لا مشروط» للسلطات الليبية بعد اعتداء سبها

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 05:34 مساء
بوابة أولاد مازق شمال سبها التي استهدفت بهجوم انتحاري، الأحد 6 يونيو 2021. (مديرية أمن سبها)

جددت الجزائر في أعقاب إدانتها للاعتداء الإرهابي على نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها، «وقوفها وتضامنها المطلق مع الشعب الليبي»، مؤكدة دعمها «اللا مشروط للسلطات في جهودها من أجل إعادة الاستقرار السياسي والأمني في ربوع ليبيا».

وأعربت الجزائر عن «إدانتها الشديدة» للاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم 7 يونيو المنصرم، موقعا للشرطة الليبية بمدخل مدينة سبها، وأدى إلى «استشهاد ضابطين وإصابة خمسة آخرين من عناصر الشرطة» حسب وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، لها اليوم الثلاثاء.

وقدمت الجزائر «تعازيها الخالصة والمواساة لليبيا حكومة وشعبا ولعائلات الشهداء».

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وعقب الاعتداء الإرهابي الذي تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي، قرر المجلس الرئاسي تشكيل لجنة، برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من رئيس جهاز المخابرات، ومنسق مكتب مكافحة الإرهاب لجمع المعلومات عن عملية التفجير، وكشف المتورطين فيها وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة.

ودانت كل من مصر والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم الذي نفذه انتحاري بسيارة ملغومة مستهدفا عناصر البحث الجنائي المتمركزين عند المدخل الشمالي لمدينة سبها، بحسب ما أعلنه مدير الأمن العميد السنوسي صالح.

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