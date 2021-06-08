وزارة شؤون المهجرين تطلق منظومة لتتبع النزوح في ليبيا

فعاليا ورشة العمل التي نظمتها وزارة شؤون المهجرين لإطلاق منظومة تتباع النازحين. (حكومة الوحدة الوطنية)

أطلقت وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية «منظومة لتتبع النزوح في ليبيا» وذلك خلال ورشة عمل أقيمت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأوضح وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، أحمد أبوخزام، في كلمة بالمناسبة، أهمية إطلاق المنظومة الخاصة بتتبع حركة النزوح للتعرف على التوزيع الجغرافي لهذه الحركة ومساعدة النازحين على تسوية أوضاعهم.

وقال أبوخزام في كلمته بحسب ما نشرته حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المنظومة ستساهم في «تسهيل تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للنازحين، وكذلك توطين مراكز اقتراع لهم لضمان حقهم في المشاركة الفاعلة بالعملية الانتخابية».

وأشارت حكومة الوحدة الوطنية إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان والهيئة العامة للمعلومات، وذلك عقب انتهاء فعاليات الورشة.

وأوضحت أن هذه الاتفاقيات تهدف لتعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات الأساسية وسرعة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين، والهيئة الليبية للبحث العلمي للبدء في دراسة الحركة السكانية للنازحين وتقييم أوضاعهم من خلال البحوث العلمية لتعزيز القرارات التنفيذية، والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية التي تعد الذراع الإنساني للحكومة الليبية عبر فروعها ومكاتبها المنتشرة بربوع ليبيا.

حضر فعاليات ورشة العمل وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، ووزيري الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، ولشؤون المرأة، حورية الطرمال، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، عبدالباسط الباعور، ومدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي، فيصل العبدلي.

فعاليا ورشة العمل التي نظمتها وزارة شؤون المهجرين لإطلاق منظومة تتباع النازحين. (حكومة الوحدة الوطنية)

فعاليا ورشة العمل التي نظمتها وزارة شؤون المهجرين لإطلاق منظومة تتباع النازحين. (حكومة الوحدة الوطنية)