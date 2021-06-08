وزارة شؤون المهجرين تطلق منظومة لتتبع النزوح في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 04:37 مساء
فعاليا ورشة العمل التي نظمتها وزارة شؤون المهجرين لإطلاق منظومة تتباع النازحين. (حكومة الوحدة الوطنية)

أطلقت وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية «منظومة لتتبع النزوح في ليبيا» وذلك خلال ورشة عمل أقيمت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأوضح وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، أحمد أبوخزام، في كلمة بالمناسبة، أهمية إطلاق المنظومة الخاصة بتتبع حركة النزوح للتعرف على التوزيع الجغرافي لهذه الحركة ومساعدة النازحين على تسوية أوضاعهم.

وقال أبوخزام في كلمته بحسب ما نشرته حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المنظومة ستساهم في «تسهيل تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للنازحين، وكذلك توطين مراكز اقتراع لهم لضمان حقهم في المشاركة الفاعلة بالعملية الانتخابية».

وأشارت حكومة الوحدة الوطنية إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان والهيئة العامة للمعلومات، وذلك عقب انتهاء فعاليات الورشة.

وأوضحت أن هذه الاتفاقيات تهدف لتعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات الأساسية وسرعة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين، والهيئة الليبية للبحث العلمي للبدء في دراسة الحركة السكانية للنازحين وتقييم أوضاعهم من خلال البحوث العلمية لتعزيز القرارات التنفيذية، والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية التي تعد الذراع الإنساني للحكومة الليبية عبر فروعها ومكاتبها المنتشرة بربوع ليبيا.

حضر فعاليات ورشة العمل وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، ووزيري الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، ولشؤون المرأة، حورية الطرمال، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، عبدالباسط الباعور، ومدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي، فيصل العبدلي.

فعاليا ورشة العمل التي نظمتها وزارة شؤون المهجرين لإطلاق منظومة تتباع النازحين. (حكومة الوحدة الوطنية)
فعاليا ورشة العمل التي نظمتها وزارة شؤون المهجرين لإطلاق منظومة تتباع النازحين. (حكومة الوحدة الوطنية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (3 من 3)
فيديو
كندا: حزن واستياء جراء مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة دهسا
دولى
بايدن والأمم المتحدة يرحبان بتأكيد الحكم «التاريخي» في حق راتكو ملاديتش
دولى
فيديو: الرئيس الفرنسي ماكرون يتلقى صفعة على وجهه.. والمهاجم يهتف: تسقط ...
دولى
«أبل» تعزز الخصوصية في البرنامج الجديد لتشغيل «آي فون»
علوم وتكنولوجيا
تعطل الموقع الرسمي للحكومة البريطانية
دولى
تعطل عديد مواقع الإنترنت عالميا بينها «سي إن إن» و«لوموند»
دولى
الغريفة تحتفل بمهرجان القعيرات للتراث والفنون
ثقافة وفن
«FBI»: زرع هواتف مشفرة يستخدمها مجرمون سمحت بإنقاذ 100 شخص
دولى
مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة في كندا في هجوم «متعمد» بواسطة شاحنة
دولى
«الصحة العالمية» تطالب مختبرات اللقاحات بوضع 50% من إنتاجها بتصرّف آلية كوفاكس
دولى
هيئة الأوقاف تطلب حجب 3 أنواع من المواقع الإلكترونية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على سعر سيارة «بوجاتي» الجديدة