المشري: فتح باب التقدم للمناصب السيادية ابتداء من الثلاثاء حتى الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 04:15 مساء
خالد المشري متحدثا خلال مؤتمر صحفي في طرابلس، 8 يونيو 2021. (بث مباشر)

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الثلاثاء، فتح باب القبول وتقديم السير الذاتية للمناصب السيادية ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، وفقا لمخرجات اجتماعات «أبوزنيقة 1».

ودعا المشري، خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق «المهاري» في طرابلس، الراغبين في الترشح للمناصب السيادية إلى التقدم بالسير الذاتية كلا إلى عضو دائرته، مؤكدا التزام العضو بعرض السير بكل «شفافية تامة»، وحتى موعد الإغلاق مساء الجمعة، ليتم فرز الملفات على مدى أربعة أيام ثم بعد ذلك يتم إعطاء المقبولين الفرصة في بث مباشر لعرض برامجهم أمام الليبيين.

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