المشري: الانتخاب المباشر للرئيس مع احتمالية رفض البعض للنتائج قد يسفر عن صراع أعنف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 03:55 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال مؤتمر صحفي بفندق المهاري في طرابلس، 8 يونيو 2021. (بوابة الوسط)

عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، عن تخوفه من أن الانتخاب المباشر لرئيس الدولة وفق القاعدة الدستورية بصلاحيات واسعة واحتمالية رفض بعض الأطراف نتائج الانتخابات قد يسفر عن «صراع أعنف».

وقال المشري خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق «المهاري» في طرابلس، إن مجلس الدولة متمسك بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، مؤكدا القدرة على إنجاز هذا الاستحقاق دون تعارض مع الموعد المحدد للانتخابات العامة في ديسمبر من العام الجاري.

كما أكد «تمسك» المجلس الأعلى للدولة بموعد الانتخابات في ديسمبر المقبل، معتبرا أن هذا «خيار استراتيجي» للمجلس، ودعا كل السلطات والمؤسسات الحكومية للعمل على توفير مناخ مناسب لإجراء هذا الاستحقاق.

 

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