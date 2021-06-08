بوتين ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان دعمهما السلطات الانتقالية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 11:41 صباحا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، (أرشيفية: ا ف ب)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن دعمهما السلطات الانتقالية في ليبيا.

وناقش الطرفان الملف الليبي في محادثات هاتفية أمس الإثنين، حيث شددا على ضرورة تعزيز العملية السياسية، ودعم هيئات السلطة التي تم تشكيلها خلال الفترة الانتقالية، حسب بيان صادر عن «الكرملين».

وإلى جانب الملف الليبي، بحث المسؤولان الروسي والأوروبي قضايا سياسية إقليمية مثل الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، وطرق التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد واللقاحات.

وجاءت المحادثات قبل أيام من انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي - الولايات المتحدة، وكذلك قبل انعقاد القمة الأوروبية الدورية نهاية الشهر الجاري، التي ستبحث العلاقات الأوروبية الروسية.

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