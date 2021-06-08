«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على سواحل طرابلس وسرت وبنغازي بسبب الضباب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 10:30 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على سواحل طرابلس وسرت وبنغازي بسبب احتمالية ظهور ضباب آخر الليل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز على طول الساحل 1.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية بوجه عام، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة بين 18 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة على ساحلي طرابلس وسرت لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح شمالية غربية وتكون غربية على الساحل من شحات إلى درنة سرعتها بين 05 و15 عقدة، تصل إلى 20 عقدة على ساحل الخليج.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة بين 18 و21 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة على ساحل بنغازي لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.

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