صنع الله يبحث مع رئيس اتحاد عمال النفط زيادة المرتبات وتقديم خدمات التأمين الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 09:52 صباحا
صنع الله خلال لقائه رئيس اتحاد عمال النفط والغاز، 7 يونيو 2021، (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله تفعيل القرار 642 للعام 2013، المتعلق بزيادة المرتبات للعاملين بقطاع النفط، وتقديم خدمات التأمين الصحي، وتحسين أوضاعهم، إضافة إلى مناقشة خطط التدريب الداخلي والخارجي.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الإثنين رئيس اتحاد عمال النفط والغاز سعد دينار الفاخري، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار صنع الله إلى انتظار المؤسسة رد ديوان وزارة النفط والغاز على مراسلات بخصوص تفعيل القرار، موضحا أن المؤسسة ستعمل على تحسين خدمات التأمين الصحي للعاملين حال اعتماد الميزانية المخصصة للقطاع.

وفي الختام، قدم دينار الشكر للمؤسسة على القرار رقم 56 لسنة 2021، وما تضمنه من حافز مجز لصالح العاملين بالقطاع، مؤكدا أن الاتحاد يدعم المؤسسة في قراراتها في المحافظة على «قوت الليبيين».

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