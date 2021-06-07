لقاء في طرابلس بين وزير الداخلية ومدير أمن طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 09:53 مساء
وزير الداخلية خالد مازن في لقائه مع مدير أمن طبرق خالد البسطة. (وزارة الداخلية)

اجتمع وزير الداخلية العميد خالد مازن مع مدير أمن طبرق العميد خالد البسطه في ديوان الوزارة بطرابلس اليوم الإثنين، لمناقشة الوضع الأمني في مدينة طبرق.

وتناول الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه المديرية وإيجاد الحلول لها بما يضمن إنجاح سير العمل الأمني بها، وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم؛ فيما قدم مدير أمن طبرق شرحاً حول الوضع الأمني داخل المدينة «والجهود التي يبذلها رجال الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار».
 
وفي 21 يناير الماضي، تسلم العميد خالد البسطة مهام عمله مديراً لأمن طبرق، خلفاً للعميد جاد المولى السنيني، وذلك في مراسلم تسليم وتسلم سادها الهدوء، إبان تبعية مديرية الأمن لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة السابقة.

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