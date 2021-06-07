كوبيش: حادث سبها الإرهابي يؤكد الحاجة لبدء توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 09:40 مساء

أكد مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش أن حادث مقتل ضابطين في «تفجير سبها الإرهابي» الذي وقع أمس الأحد يؤكد الحاجة إلى «بدء عملية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا». واعتبر أن عملية التوحيد ستساهم في «تعزيز أمن الحدود والتصدي لخطر الإرهاب والأنشطة الإجرامية».

وأضاف في بيان صادر عن البعثة الأممية اليوم الإثنين، أن الحادث «تذكير قوي بأن ارتفاع معدل تحركات المجموعات المسلحة والإرهابيين لا يؤدي إلا الى زيادة مخاطر انعدام الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة».

ودانت البعثة الهجوم ووصفته بالإرهابي، مشيرة إلى تبني تنظيم «داعش» للحادث، فيما قدم كوبيش تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأدى الحادث إلى مقتل الضابطين إبراهيم عبد النبي المناع رئيس قسم البحث الجنائي في سبها، والملازم عباس أبوبكر، فقد أقدم سائق مركبة ألية (شاحنة صغيرة) كانت تحمل على متنها خردة على تفجير المركبة عند وصوله لنقطة التفتيش الأمنية في شرقي سبها، حسب وزارة الداخلية. 

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