بدء تنفيذ عدد من المشروعات لحل مشاكل المياه والصرف الصحي في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 08:26 مساء
جانب من اجتماع اللجنة الفنية التابعة لوزارة الموارد المائية في المجلس البلدي طبرق لحل مشاكل المياه بالمدينة. (المجلس)

أكد المجلس البلدي طبرق، اليوم الإثنين، أن وزارة الموارد المائية أرسلت لجنة فنية من بعض المهندسين، لحل مشاكل المياه والصرف الصحي والبدء في مشروعات مياه في عدد من الأحياء بالمدينة.

وأوضح المجلس أن وزير الموارد المائية طارق بوفليقة استجاب لطلب رئيس المجلس فرج بوالخطابية بحل مشاكل المياه وتنفيذ عدد من المشروعات الهامة لهذا الغرض في طبرق.

وأشار إلى عقد اجتماع اليوم الإثنين بمكتب عميد البلدية والاتفاق مع اللجنة على تنفيذ مشاريع مياه في أحياء: الأندلس وإشبيلية والزهور، وكذلك شركة صرف صحي في أحياء عبدالمنعم رياض والمطار القديم؛ على أن يتم الاسراع في تنفيذ هذه المشروعات لحل المشاكل التي تواجه المواطنين في هذه الأحياء.

حضر الاجتماع مدير جهاز الإسكان والمرافق ومدير مكتب المشروعات بالبلدية؛ فيما قدم عميد بلدية طبرق شكره لوزير الموارد المائية على وقوفه لحل مشاكل البلدية في المياه والصرف الصحي.

جانب من اجتماع اللجنة الفنية التابعة لوزارة الموارد المائية في المجلس البلدي طبرق لحل مشاكل المياه بالمدينة. (المجلس)
جانب من اجتماع اللجنة الفنية التابعة لوزارة الموارد المائية في المجلس البلدي طبرق لحل مشاكل المياه بالمدينة. (المجلس)
جانب من اجتماع اللجنة الفنية التابعة لوزارة الموارد المائية في المجلس البلدي طبرق لحل مشاكل المياه بالمدينة. (المجلس)
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