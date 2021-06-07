«كورونا» في سبها.. 6 إصابات وشفاء حالة واحدة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 07:29 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها اليوم الإثنين تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة شفاء واحدة.

وقال الفرع إنه استلم 31 عينات من عينات الكشف عن الفيروس، جاء 25 منها سلبية، وحالة شفاء واحدة، و6 حالات إيجابية منها 5 جديدة وحالة واحدة مخالطة، حسب صفحته بموقع «فيسبوك».

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى: 3 حالات في سبها، وواحدة في كل من مرزق وتراغن والشاطئ.

وصباح اليوم، أعلن المركزك تسجيل 407 إصابات جديدة بالفيروس في عموم ليبيا، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 187 ألفا و688 حالة، منها 11 ألفا و142 نشطة، و173 ألفا و397 متعافيا، و3149 متوفيا.

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