الحويج: الدولة بحاجة لتطوير البنوك وسوق أوراق مالية فعال بموازاة التخطيط العمراني الحديث

وزيرا الاقتصاد محمد الحويج والإسكان عبدالله الغاوي خلال افتتاح معرض «سكاي لاين» في العاصمة طرابلس، 7 يونيو 2021. (فيسبوك)

قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج إن الدولة بحاجة إلى تطوير عمل البنوك لتحريك الائتمان وسوق أوراق مالية فعال تنطلق في خط متواز مع تخطيط عمراني حديث وهندسة معمارية، تخفض التكلفة وتحسن الشكل.

وخلال افتتاح المعرض الدولي الثالث للعمارة والاستثمار العقاري «سكاي لاين» الأحد، حثَ الحويج الشركات ورجال الأعمال المشاركين بالمعرض أن تكون لهم مشاريع قائمة على أرض الواقع تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

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وافتتح وزير الاقتصاد رفقة وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي المؤتمر المقام في الفترة من 6 إلى 9 يونيو على أرض المدينة الرياضية بطرابلس، إذ يشهد المعرض مشاركة عدد من الجهات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في الهيئة العامة للتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة والمنطقة الحرة بمصراتة ومؤسسات وشركات حكومية بالإضافة إلى القطاع الخاص من دولتي ليبيا وتونس.

وأكد الحويج أن الحكومة تعمل على استكمال المشاريع المتوقفة من خلال الوزارات والهيئات المختصة وتنفيذ مشاريع الإسكان والتعمير وفتح الاستثمار مع القطاع الخاص الأجنبي والمحلي وتحقيق نهضة عمرانية. وشارك في افتتاح المعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وعدد من رجال الأعمال ولفيف من المهتمين.

وزيرا الاقتصاد محمد الحويج والإسكان عبدالله الغاوي خلال افتتاح معرض «سكاي لاين» في العاصمة طرابلس، 7 يونيو 2021. (فيسبوك)

وزيرا الاقتصاد محمد الحويج والإسكان عبدالله الغاوي خلال افتتاح معرض «سكاي لاين» في العاصمة طرابلس، 7 يونيو 2021. (فيسبوك)

وزيرا الاقتصاد محمد الحويج والإسكان عبدالله الغاوي خلال افتتاح معرض «سكاي لاين» في العاصمة طرابلس، 7 يونيو 2021. (فيسبوك)