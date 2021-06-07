عودة جزئية للإنتاج بحقل الغاني النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 06:17 مساء
جانب من أعمال الصيانة في حقل الغاني بشركة الهروج للعمليات النفطية. (الشركة)

أكدت شركة الهروج للعمليات النفطية، اليوم الإثنين، العودة الجزئية لإنتاج حقل الغاني بفضل عناصر وطنية شابة.

وقالت الشركة، إن إعادة إنتاج الحقل يأتي «ضمن مساعي لجنة الإدارة المستمرة من أجل إعادة وتأهيل الحقول النفطية»، فقد قامت لجنة الإدارة للعمليات والصيانة بزيارة للاطلاع على متطلبات العمل لإعادة الإنتاج من محطة الزناد بالحقل، وتذليل الصعاب وتحليل جميع المعوقات التي تواجه المستخدمين.

وأضافت: «بالرغم من قلة الإمكانات والظروف التي يمر بها القطاع فإن ما تم تحقيقه اليوم هو نتاج عمل دؤوب وجهد جماعي ساهم في عودة جزئية لإنتاج حقل الغاني».

جانب من أعمال الصيانة في حقل الغاني بشركة الهروج للعمليات النفطية. (الشركة)
جانب من أعمال الصيانة في حقل الغاني بشركة الهروج للعمليات النفطية. (الشركة)
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