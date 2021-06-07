صنع الله يلتقي السفير المصري ويناقش معه تفعيل قرار إنشاء شركة خليج سرت لمشروعات الغاز

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 05:44 مساء
صنع الله في لقائه مع السفير المصري لدى ليبيا محمد ثروت بمقر مؤسسة النفط، 7 يونيو 2021. (المؤسسة)

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، السفير المصري لدى ليبيا، محمد ثروت، في مقر المؤسسة بطرابلس، اليوم الإثنين، وجرت مناقشة تفعيل قرار إنشاء شركة خليج سرت لمشروعات الغاز بالتعاون مع مصر.

تناول الاجتماع التعاون الثنائي بين ليبيا ومصر في مجال النفط والغاز وتوسيع أفاق العمل المشترك، كما تم التطرق إلى تفعيل الاتفاقيات بين الطرفين في ذات المجال في السنوات الماضية، واللجان المشتركة منذ العام 2009م.

وأوضحت المؤسسة أن الاجتماع تطرق إلى الإطار القانوني للعمل المشترك، ومناقشة تفعيل القرار الخاص بانشاء شركة خليج سرت لمشروعات الغاز بالشراكة مع شركة إنبي، وشركة بتروجت وصندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي الليبي، التي تأسست العام 2007.

وتوزعت مشاركة الأطراف الليبية والمصرية في الشركة بواقع: 24.5% لشركة إنبي، 24.5% لشركة بتروجت، و51% صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي الليبي، فيما تم التأكيد على أهمية عودة الشركات المصرية للمساهمة في مشاريع قطاع النفط الليبي الواعد.

صنع الله في لقائه مع السفير المصري لدى ليبيا محمد ثروت بمقر مؤسسة النفط، 7 يونيو 2021. (المؤسسة)
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