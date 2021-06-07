حرس السواحل الليبي يحبط محاولة للهجرة نحو الشواطئ الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 05:11 مساء
من عملية إنقاذ 59 مهاجرا من الجنسيات الأفريقية أثناء شروعهم في الهجرة غير الشرعية نحو الشواطئ الأوروبية.(وال)

تمكن زورق تابع لحرس السواحل الليبية، اليوم الإثنين، من إنقاد 59 مهاجرا من الجنسيات الأفريقية أثناء شروعهم في الهجرة غير الشرعية نحو الشواطئ الأوروبية.

وقال الناطق برئاسة أركان القوات البحرية: إن عملية الإنقاذ جاءت بناء على نداء استغاثة، انطلق على إثرها الزورق (أوباري) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة للعملية إلى مكان وجود القارب المطاطي الذي يقل المهاجرين، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

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وأشار إلى إنزال المهاجرين في قاعدة طرابلس البحرية، قبل نقلهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتابع رعاية المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

والإثنين الماضي، أنقذت قوات حرس السواحل الليبية 101 مهاجر غير شرعي «من الجنسيات الأفريقية» في عرض البحر المتوسط كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.

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