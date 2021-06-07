«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز مترا ونصف المتر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 11:56 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ألا يتجاوز ارتفاع الموج مترا ونصف المتر، اليوم الإثنين، على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن الرؤية ستكون جيدة، وسرعة الرياح تتراوح بين 5 و20 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا.
- الرياح شمالية إلى شمالية غربية على الساحل من زوارة إلى الخمس، بينما تكون جنوبية شرقية إلى شرقية على باقي الساحل، تتحول مساء إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومتر ونصف المتر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة بين 18 و20 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على الساحل من درنة إلى طبرق، ومتغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة بين 18 و21 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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