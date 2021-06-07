السفارة التونسية: استئناف الرحلات الجوية التونسية السريعة إلى ليبيا

السفير التونسي في ليبيا، لسعد العجيلي، يستقبل رحلة الخطوط الجوية التونسية السريعة Tunisair إلى ليبيا, 7 يونيو 2021. (السفارة التونسية في ليبيا)

قالت السفارة التونسية بطرابلس، إن السفير التونسي في ليبيا، لسعد العجيلي، استقبل أمس الأحد، أول رحلة للخطوط الجوية التونسية السريعة Tunisair إلى ليبيا منذ سنوات.

ونشرت السفارة عدة صور من مراسم استقبال السفير للرحلة التي وصلت إلى طرابلس، أمس، وفق بيان السفارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 17 مايو الماضي، استقبل مطار معيتيقة الدولي أولى الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية التونسية التي استأنفت رحلاتها إلى ليبيا بعد توقف سبع سنوات.

مطار معيتيقة يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية التونسية بعد توقف 7 سنوات

وجرت بمطار معيتيقة مراسم استقبال وصول أولى رحلات الخطوط التونسية للمطار بحضور سفير تونس لدى ليبيا، ومدير مطار معيتيقة الدولي، بحسب ما نشرته صفحة المطار على «فيسبوك».

وأعلنت إدارة المطار، في وقت سابق، أن الشركة ستنظم رحلة واحدة يوميا «تونس - معيتيقة - تونس»، وثلاث رحلات أسبوعية «تونس - بنينا - تونس».

السفير التونسي في ليبيا، لسعد العجيلي، يستقبل رحلة الخطوط الجوية التونسية السريعة Tunisair إلى ليبيا, 7 يونيو 2021. (السفارة التونسية في ليبيا)

السفير التونسي في ليبيا، لسعد العجيلي، يستقبل رحلة الخطوط الجوية التونسية السريعة Tunisair إلى ليبيا, 7 يونيو 2021. (السفارة التونسية في ليبيا)

السفير التونسي في ليبيا، لسعد العجيلي، يستقبل رحلة الخطوط الجوية التونسية السريعة Tunisair إلى ليبيا, 7 يونيو 2021. (السفارة التونسية في ليبيا)