مصرف التجارة والتنمية يعلن بدء توزيع سيولة نقدية ويحدد سقف السحب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 10:32 صباحا
شعار مصرف التجارة والتنمية. (الإنترنت)

أعلن مصرف التجارة والتنمية، عن توزيع سيولة نقدية عبر فروعه ووكالاته في بنغازي بدءا من غدا الثلاثاء، تليها باقي فروع المدن.

وقال المصرف في بيان اليوم، إن سقف السحب النقدي سيكون ألف دينار، فيما سيتم التوزيع على النساء فقط غدا الثلاثاء، ويكون الأربعاء والخميس المقبلين للرجال فقط.

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وشدد المصرف على ضرورة أنه يمكن السحب من أي فرع أو وكالة ويكون السحب لصاحب أو صاحبة الحساب شخصياً، مع الالتزام بلبس الكمامة داخل أروقة المصرف والمحافظة على المسافة الآمنة من الأخرين، كما سيكون السحب أثناء ساعات الدوام الرسمي.

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