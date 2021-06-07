أحوال الطقس اليوم: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 10:29 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الأرصاد الجوية الصادرة عن المركز أن الانخفاض في درجات الحرارة سيشمل مناطق الشمال الشرقي مساء غد الثلاثاء، ويبقي الطقس ساخنا على مناطق الجنوب.

الخليج - رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة على الساحل من رأس اجدير حتى طرابلس، وتكون شرقية فجنوبية شرقية على بقية المناطق، تتحول بعد ظهر اليوم إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية على الساحل من رأس اجدير حتى طرابلس، وبين 32 و39 درجة مئوية على بقية المناطق، وتسجل انخفاض على هذه المناطق مساء اليوم.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية، ولاتتجاوز 28 درجة مئوية على مناطق أقصى الساحل الشرقي.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و44 درجة مئوية، وتسجل الحرارة تراجع نسبي خلال اليومين القادمين على مناطق غدامس والحمادة والجفرة.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية.

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