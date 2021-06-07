«الهروج»: العمل مستمر لإعادة لإعادة الإنتاج من محطة الزناد بحقل الغاني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 10:01 صباحا
جانب من العمل لإعادة الإنتاج من محطة الزناد بحقل الغاني, (شركة الهروج للعمليات النفطية)

قالت شركة الهروج للعمليات النفطية، إن العمل مستمر لإعادة الإنتاج من محطة الزناد بحقل الغاني.

وتابعت الشركة، أن عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة قام رفقة فريق مختص من الإدارات الفنية بالاطلاع على متطلبات العمل لإعادة الإنتاج من محطة الزناد بالحقل، وتذليل الصعاب وتحليل جميع المعوقات على أرض الواقع، ضمن ضمن مساعي لجنة الإدارة المستمرة من أجل إعادة وتأهيل الحقل.

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وتابعت الشركة أنه «بالرغم من قلة الإمكانيات والظروف التي يمر بها القطاع، إلا أن ما تم تحقيقه اليوم هو نتاج عمل دؤوب وجهد جماعي، ساهم في عودة جزئية لإنتاج حقل الغاني بفضل عناصر وطنية شابة مدعاة للفخر والاعتزاز لكافة أبناء هذا الوطن».

جانب من العمل لإعادة الإنتاج من محطة الزناد بحقل الغاني, (شركة الهروج للعمليات النفطية)
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