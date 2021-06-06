لقاء بين وزيري خارجية فرنسا وتركيا يتناول الملف الليبي غدا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأحد 06 يونيو 2021, 10:48 مساء
لودريان مصافا تشاووش أوغلو خلال لقائهما سابق بينهما في بروكسل. (أرشيفية: الإنترنت)

سيكون الملف الليبي محور نقاش خلال اجتماع بين وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو وظيره الفرنسي جان إيف لودريان في باريس غدا الإثينن، وفي في إطار جهودهما المشتركة لتحسين العلاقات بعد فترة من الخلافات العميقة حول عدد من الملفات الإقليمية.

وكشفت وزارة الخارجية التركية في بيان لها اليوم الأحد أن الوزير أوغلو يزور فرنسا يومي 6 و 7 يونيو بدعوة من الوزير الفرنسي. وأضافت أنه سيتم خلال الاجتماعات مناقشة العلاقات الثنائية بين تركيا وفرنسا وكذلك العلاقات التركية الأوروبية، وسيتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الحالية والتطورات الدولية.

ومن القضايا الخلافية مع فرنسا ما يثيره الوجود التركي العسكري النشط في ليبيا من رفض باريس ودول حلف الأطلسي، إلى جانب التوتر التركي اليوناني في شرق البحر المتوسط في 2020 وقيامها بعملية عسكرية عبر الحدود في شمال سوريا أواخر عام 2019.

وليبيا ستكون موضوعا هاما للنقاش في باريس لأنها تأتي قبل حوالي أسبوعين من مؤتمر برلين الثاني، حيث تطالب فرنسا تركيا والدول الأخرى بسحب قواتها من ليبيا لدفع عملية السلام بين الليبيين والتمهيد لاجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وعملت تركيا وفرنسا على تهدئة التوترات في الأشهر الستة الماضية، فقد عقد الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعًا عبر الفيديو في أوائل مارس الماضي، تعهدا خلاله بالعمل معًا لحل الخلافات.

كما زاد تبادل المباحثات بين وزارتي خارجية البلدين في الآونة الأخيرة ، لا سيما بشأن القضايا المتعلقة بليبيا وسورية، إلى جانب قضايا إقليمية أخرى.

اللقاء الوزاري يأتي قبل سلسلة من المواعيد الدبلوماسية المهمة التي سيكون لها تأثير على مستقبل العلاقات التركية الأوروبية، إذ يجتمع مجلس الاتحاد الأوروبي يومي 24 و 25 يونيو لمناقشة العلاقات مع تركيا وكذلك «صفقة ضبط قوارب الهجرة».

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