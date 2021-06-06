صنع الله يفتتح منشآت جديدة بمعهد النفط الليبي

صنع الله يفتتح عددا من المنشآت الجديدة في معهد النفط، 6 يونيو 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

افتتح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مركز التدريب والتطوير واستوديو المختبر النفطي بمعهد النفط الليبي، صباح اليوم الأحد.



بدأت فعاليات الافتتاح بجولة تفقدية لمختلف الاقسام والمختبرات بالمعهد، بحضور رئيس لجنة الادارة بمعهد النفط الليبي خالد العاتي، فيما جرت كذلك زيارة مختلف مرافق وأقسام المعهد، ومنها مختبرات إدارة بحوث الهندسة النفطية.



وقام المختصون بتقديم شروح وافية عن آلية سير العمل والاختبارات التي يتم اجرائها بمختبرات القسم التي تطلبها شركات القطاع لتطوير حقولها النفطية .



كما تم تفقد صنع الله قسم سوائل الحفر والتعريف بنشاطاته من قبل المختصين في مجال سوائل الحفر، وتضرر الطبقات وتقديم شرح مفصل عن مشروع (طينة ام الرزم )، والاستفادة منها في مجال حفر الابار والصناعات النفطية الأخرى .



المواقع التي شملتها الزيارة منها أيضًا قسم موائع المكمن، حيث شرح المختصون نبذة عن إختبارات الضغط والحجم والحرارة واثرها على سوائل المكمن، والتجارب المعملية التي تجرى بالقسم، واختبارات الاسترداد الإضافي والتي تعتبر احد الاختبارات المتقدمة في إمكانية استخدام ضخ الغاز، مثل «غاز ثاني أكسيد الكربون والغاز الطبيعي لتحديد الضغط الأدنى الاهتزازي لموائع المكمن عند ظروف المكمن»، كما تمت زيارة زيارة مختبر تقطير النفط والغاز .



عقب ذلك، قص صنع الله شريط الافتتاح لمركز التدريب والتطوير واتوديو المختبر النفطي بمعهد النفط الليبي، وشدد على ضرورة «استغلال الاستوديو الإعلامي بالمعهد الاستغلال الأمثل لإبراز الدور الهام الذي يقوم به المعهد لجميع العاملين والمختصين بالقطاع والمهتمين بالصناعة النفطية، وكذلك للتعريف بالإمكانيات التي يمتلكها المعهد».



وفي ختام الحفل، جرى تكريم عدد من المتقاعدين وأسر المتوفين بمعهد النفط الليبي، «الذين ساهموا في وضع لبِناته الأولى».