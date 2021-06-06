مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: سيارة نقل استهدفت بوابة المازق في سبها كانت تحمل متفجرات أسفل خردة حديدية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يونيو 2021, 08:40 مساء
شرطي يحمل السلاح بموقع الحادث عند بوابة المازق شمال سبها، الأحد 6 يونيو 2021. (لقطة من فيديو لموقع الحادث)

قال مصدر أمني من مديرية أمن سبها لـ«بوابة الوسط» إن السيارة المفخخة التي استهدفت بوابة المازق شمال المدينة كانت تحمل متفجرات شديدة الانفجار أسفل خردة حديدية، مشيرة إلى أنها سيارة نقل نوع «توكتوك»؟

وأضاف المصدر الأمني أن جثة الانتحاري الذي كان يقود السيارة تمزقت إلى أشلاء جراء قوت التفجير الذي راح ضحيته ضابطين من جهاز البحث الجنائي وأصيب أربعة آخرين من عناصر الأمن المتمركزين بالبوابة الوقعة عند مدخل المدينة الشمالي.

- مقتل ضابطين وإصابة 4 من عناصر الأمن جراء تفجير استهدف بوابة مفرق المازق شمال سبها
- مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: مقتل ضابطين جراء تفجير انتحاري ببوابة مفرق المازق شمال سبها
- قتلى وجرحى جراء تفجير استهدف بوابة مفرق مازق شمال سبها

وقتل جراء التفجير رئيس جهاز البحث الجنائي التابع لمديرية أمن سبها النقيب إبراهيم عبدالنبي والملازم عباس أبوبكر، وأصيب أربعة آخرين من عناصر الأمن المتمركزين بالبوابة أحدهم إصابته خطيرة ويتلقى العلاج بغرفة العناية الفائقة بمركز سبها الطبي.

وأسفر الحادث الانتحاري عن تضرر عدد من سيارات الشرطة التابعة لجهاز البحث الجنائي التي كانت متمركزة في البوابة حسبما أظهر تسجيل فيديو وصور جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتقع بوابة المازق التي يتمركز بها عناصر أمن تابعين لجهاز البحث الجنائي بمديرية أمن سبها عند المدخل الشمالي للمدينة على الطريق الزراعي المؤدي إلى وادي الشاطئ والعاصمة طرابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جيف بيزوس يعلن الانضمام إلى أول رحلة سياحية فضائية لـ«بلو أوريجين»
دولى
مصرف التجارة والتنمية يعلن بدء توزيع سيولة نقدية ويحدد سقف السحب
ليبيا
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
«طالبان» تدعو مترجمي القوات الأجنبية الأفغان لـ«التوبة» والبقاء في البلاد
دولى
«مؤتمر برلين 2» يؤجج التوترات بين اليونان وألمانيا.. دعوة الأتراك تزيد غضب أثينا
ليبيا
«الداخلية» تكشف تفاصيل حادث سبها «الإرهابي» وتتوعد الجناة
ليبيا
«بي بي سي»: وثائق بريطانية تكشف أسرار «حرب 67» وخشيتها من انتصار مصر
دولى
تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا يؤكد «انتحار» زعيم «بوكو حرام» أبوبكر شكوي
دولى
احتجاجات في عقر دار «فيسبوك» بعد حجب المحتوى المناصر للفلسطينيين
عربى
«القصر الطائر» الليبي تحط في تركيا للصيانة قبل عودتها إلى طرابلس
ليبيا
دراسة أممية: استعادة ليبيا 120 مليون دولار من «أموال الفاسدين» تسهم في حل ...
ليبيا
هل زارت كائنات فضائية كوكب الأرض؟ تقرير أميركي مرتقب
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور.. تشويقية لـ«كيا سبورتاج 2022»