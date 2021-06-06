إحباط محاولة سرقة محول كهرباء بمنطقة طمزين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يونيو 2021, 04:33 مساء
السيارة التي جرى ضبطها بموقع الحادث (وزارة الداخلية)

تمكنت الدوريات الأمنية التابعة لمركز شرطة طمزين بمديرية أمن جادو غرب البلاد، من ضبط وإفشال محاولة سرقة محول كهربائى عالي الجهد من أحد خطوط نقل التيار بالمنطقة.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن الدوريات الأمنية داهمت المكان، وتمكنت من ضبط مركبة آلية نصف نقل تركها السارقين في المكان، ولاذوا بالفرار.

وأوضحت انه بالتحقيق وجمع المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تم ضبط مالك السيارة الذي أقر بإعطائها لصديقه الذي استخدمها في السرقة، منوهة إلى أنه جارٍ البحث عن المطلوب الهارب للقبض عليه.

وأكدت وزارة الداخلية، أن الجهات الأمنية اتخذت كل الإجراءت القانونية الأولية بالخصوص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جيف بيزوس يعلن الانضمام إلى أول رحلة سياحية فضائية لـ«بلو أوريجين»
دولى
مصرف التجارة والتنمية يعلن بدء توزيع سيولة نقدية ويحدد سقف السحب
ليبيا
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
«طالبان» تدعو مترجمي القوات الأجنبية الأفغان لـ«التوبة» والبقاء في البلاد
دولى
«مؤتمر برلين 2» يؤجج التوترات بين اليونان وألمانيا.. دعوة الأتراك تزيد غضب أثينا
ليبيا
«الداخلية» تكشف تفاصيل حادث سبها «الإرهابي» وتتوعد الجناة
ليبيا
«بي بي سي»: وثائق بريطانية تكشف أسرار «حرب 67» وخشيتها من انتصار مصر
دولى
تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا يؤكد «انتحار» زعيم «بوكو حرام» أبوبكر شكوي
دولى
احتجاجات في عقر دار «فيسبوك» بعد حجب المحتوى المناصر للفلسطينيين
عربى
«القصر الطائر» الليبي تحط في تركيا للصيانة قبل عودتها إلى طرابلس
ليبيا
دراسة أممية: استعادة ليبيا 120 مليون دولار من «أموال الفاسدين» تسهم في حل ...
ليبيا
هل زارت كائنات فضائية كوكب الأرض؟ تقرير أميركي مرتقب
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور.. تشويقية لـ«كيا سبورتاج 2022»