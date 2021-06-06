الشيخ يؤكد التزامه بتسوية أوضاع موظفي هيئة مكافحة الفساد بجميع الفروع

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المكلف، نعمان الشيخ، التزامه باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية أوضاع جميع موظفي الهيئة بمختلف مناطق البلاد «ممن صدرت لهم قرارات تعيين أو نقل أو إعارة أو ندب وتم اعتمادها من رئيس مجلس النواب».

وقال الشيخ، في بيان نشرته الهيئة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن جميع موظفي الهيئة بجميع ربوع البلاد شرقها وغربها وجنوبها وشمالها «كل حقوقهم مصانة ولا مساس بها»، لأنها «حقوق خصها القانون بخصوصية خاصة المالية منها».

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وأوضح الشيخ أن هذا التعهد يأتي استكمالا للجهود التي تبذلها الدولة بكل مؤسساتها ومكوناتها لإنهاء حالة الانقسام، وسعيا ودعم لتوحيد كل المؤسسات العامة، وتنفيذا لمخرجات الاجتماع التقابلي الذي جمعه ومديري إدارات وفروع ومكاتب ومستشاري الهيئة بالمناطق الشرقية والغربية والجنوبية للوصول لآلية التوحيد المالي والإداري للهيئة، لتصبح كيانا واحدا تستطيع من خلاله القيام بدورها الرقابي والرادع الذي وجدت من أجله على أكمل وجه.

وأشار الشيخ إلى أن الجهود المبذولة «وصلت إلى نتائج وطنية مسؤولة»، مبينا أنه اتفق مع ممثلي الهيئة بجميع المناطق على أن «الجميع يعمل وفق القانون والأعراف المتبعة للنهوض بالهيئة على كل الأصعدة».