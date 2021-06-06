328 إصابة جديدة بـ«كورونا» و273 حالة شفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يونيو 2021, 12:46 مساء
عنصران طبيان يعدان نتائج تحاليل الكشف عن فيروس «كورونا» في البيضاء. (أرشيفية: مركز الرصد البيضاء)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 328 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 273 حالة شفاء، وخمس وفيات جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز، في بيانه رقم «423»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، السبت، 4700 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 4372 عينة وإيجابية 328 عينة بنسبة 7% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» منذ بداية تفشي الوباء في ليبيا مارس 2020، إلى 187 ألفا و281 حالة، بينها عشرة آلاف و949 نشطة، و173 ألفا و189 شفاء، و3143 وفاة. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جيف بيزوس يعلن الانضمام إلى أول رحلة سياحية فضائية لـ«بلو أوريجين»
دولى
مصرف التجارة والتنمية يعلن بدء توزيع سيولة نقدية ويحدد سقف السحب
ليبيا
تقرير: حتى الكميات القليلة من الكحول مضرة بالصحة
طب وصحة
«طالبان» تدعو مترجمي القوات الأجنبية الأفغان لـ«التوبة» والبقاء في البلاد
دولى
«مؤتمر برلين 2» يؤجج التوترات بين اليونان وألمانيا.. دعوة الأتراك تزيد غضب أثينا
ليبيا
«الداخلية» تكشف تفاصيل حادث سبها «الإرهابي» وتتوعد الجناة
ليبيا
«بي بي سي»: وثائق بريطانية تكشف أسرار «حرب 67» وخشيتها من انتصار مصر
دولى
تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا يؤكد «انتحار» زعيم «بوكو حرام» أبوبكر شكوي
دولى
احتجاجات في عقر دار «فيسبوك» بعد حجب المحتوى المناصر للفلسطينيين
عربى
«القصر الطائر» الليبي تحط في تركيا للصيانة قبل عودتها إلى طرابلس
ليبيا
دراسة أممية: استعادة ليبيا 120 مليون دولار من «أموال الفاسدين» تسهم في حل ...
ليبيا
هل زارت كائنات فضائية كوكب الأرض؟ تقرير أميركي مرتقب
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور.. تشويقية لـ«كيا سبورتاج 2022»