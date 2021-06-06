لجنة من مصلحة الطيران المدني تزور مطار حقل 103أ النفطي

لجنة من مصلحة الطيران المدني تزور مطار حقل 103أ، التابع لشركة الزويتينة للنفط, 6 يونيو 2021. (شركة الزويتينة للنفط)

زارت لجنة من مصلحة الطيران المدني مكونة من علي عبيد وعزالدين أبوراوي، من التفتيش الأرضي، يرافقهم من قسم الطيران منسق عمليات الطيران خليفة سويدان ومشرف مجموعة السلامة ميلود العويتي، مطار حقل 103أ، التابع لشركة الزويتينة للنفط.

ووفق بيان للشركة اليوم، تعتبر هذه الزيارة زيارة روتينية تفقدية لتجديد ترخيص مطار حقل 103أ، فيما تزامنت مع بداية عملية صيانة المطار من قبل شركة الدوسر للإنشاءات والأعمال الهندسية.

وقامت اللجنة برفقة مراقب حقول الانتصار 103 والأقسام المعنية، بالوقوف على كل مرافق المطار وما يتعلق بسلامة نزول وصعود الطائرة بأرض المطار، وزارت اللجنة قسم السلامة (الإطفاء)، للاطلاع على مدى استعداده للتعامل مع حالات الطوارئ أثناء نزول وصعود الطائرة.

وسجلت اللجنة كل الملاحظات والنقاط المهمة التى يجب مراعاتها ومعالجتها، أثناء إعادة صيانة المطار لضمان سلامة المسافرين من والى هذا الموقع، مع الحرص على استمرار رحلة الزويتينة المجدولة ليوم واحد في الأسبوع، بحيث لا تعرقل عملية الصيانة.

وسبقت هذه الزيارة جولة من الاستعدادات لعملية صيانة ساحة وقوف الطائرات (حضيرة الطائرات) بمطار حقل 103أ، وإعادة ترسيم خطوط المهبط وساحة وقوف الطائرات، وكذلك الإنارة قامت بها الأقسام المعنية بعملية الصيانة تحت إشراف كل من قسم هندسة المشاريع بالحقل ومراقب حقول الانتصار 103.

لجنة من مصلحة الطيران المدني تزور مطار حقل 103أ، التابع لشركة الزويتينة للنفط, 6 يونيو 2021. (شركة الزويتينة للنفط)

لجنة من مصلحة الطيران المدني تزور مطار حقل 103أ، التابع لشركة الزويتينة للنفط, 6 يونيو 2021. (شركة الزويتينة للنفط)