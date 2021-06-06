الأرصاد: البحر خفيف الموج وقليل الاضطراب من زوارة إلى الخمس

نشرة الصيد البحري (6 يونيو 2021). (الإنترنت)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج وقليل الاضطراب على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، فيما يكون هادئا الى خفيف الموج على الساحل من الخليج إلى طبرق.

وحسب نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، فإن الرؤيـة تكون جيدة الى متوسطة على الساحل من رأس أجدير إلى سرت، ومن الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

•البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس.

•الرؤيـة جيدة الى متوسطة.

•السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح شمالية شرقية إلى بحري على ساحل زواره بينما تكون جنوبية شرقية على باقي الساحل سرعته بين 10 و20 عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.7) متر.

•درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 مْ.0