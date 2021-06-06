«زلاف» تدخل تقنية أميركية جديدة تستخدم لأول مرة في صناعة النفط الليبية

حقل الشادار, (شركة زلاف)

أعلنت شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في ليبيا، بدء استخدام تقنية (DUOLINE-20) لأول مرة في ليبيا، والمصنعة من قبل شركة MaxTube الأميركية في أنابيب الإنتاج، التي تم إنزالها في البئر (A4-126) بحقل الشادار.

وبذلك تكون شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، أول من أدخل هذه التقنية في مجال صناعة النفط والغاز في ليبيا، وفق بيان للشركة أمس.

وأوضحت الشركة أن هذه النوعية من الأنابيب ذات كفاءةٍ عاليةٍ فى مقاومة الصدأ والتآكل، مقارنة بالأنابيب العادية، مما يزيد في عمر معدات الإكمال فى آبار النفط والغاز ويقلل من عمليات الصيانة الدورية المكلفة.

وتابعت أن هذا النوع من الأنابيب تم تطويره بحيث تكون الأنابيب مبطنة من الداخل بمادة مقاومة للتآكل وأكثر فاعلية من الطلاء الداخلي العادي للأنابيب (Filament-Wound Glass-Reinforced Epoxy Liner (GRE، فهو مصمم خصيصا للعمل في البيئات الصعبة بما في ذلك آبار حقن المياه، وآبار حقن ثاني أكسيد الكربون (CO2) وآبار إنتاج النفط والغاز التي تحتوى على على نسب عالية من الغازات المؤكسدة، كما يستخدم في آبار التخلص من المواد الكيميائية بالحقول البرية والبحرية، بالإضافة إلى نجاح هذا النوع من الأنابيب في منع التآكل بآبار إنتاج الغاز التى تصل درجة الحرارة فيها إلى 292 درجة فهرنهايت (144 درجة مئوية).

ووفق البيان، سيقوم فريق مشترك من المختصين من شركة زلاف وشركة مليتة، بإعداد ونشر ورقة علمية عن هذا العمل.

حقل الشادار, (شركة زلاف)

حقل الشادار, (شركة زلاف)

حقل الشادار, (شركة زلاف)