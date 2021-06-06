وزير النفط يبحث مع عميد مرادة دمج خريجي التخصصات النفطية من البلدية بالقطاع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يونيو 2021, 08:34 صباحا
وزير النفط والغار محمد إمحمد عون مع عميد بلدية مرادة مصطفى الزواوي, 5 يونيو 2021. (وزارة النفط)

بحث وزير النفط والغار محمد إمحمد عون، السبت، مع عميد بلدية مرادة مصطفى الزواوي، دمج خريجي التخصصات النفطية من البلدية بالقطاع.

ووفق بيان للوزارة اليوم، فإن اللقاء الذي حضره عبد السلام أبو زعكوك، من مكتب العلاقات بالوزارة، استعرض العديد من القضايا التي تمس بلدية مرادة، خاصة أنها تتوسط عددا من الحقول النفطية، ويمر بمناطقها خطوط ضخ النفط إلى الموانئ النفطية.

وأكد عون أن الوزارة لن تدخر جهداً لمعالجة المواضيع التي تدخل في اختصاصها، ومخاطبة الجهات الأخرى بالدولة للمواضيع التي تدخل في نطاق عمل الوزرات المختلفة.

 

وزير النفط والغار محمد إمحمد عون مع عميد بلدية مرادة مصطفى الزواوي, 5 يونيو 2021. (وزارة النفط)
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