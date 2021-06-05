حكومة الوحدة الوطنية تشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بوفد رفيع المستوى

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 يونيو 2021, 09:35 مساء
من مشاركة وفد حكومة الوحدة الوطنية في المنتدى الاقتصادي العالمي, (وزارة المالية)

شاركت حكومة الوحدة الوطنية في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بروسيا في الفترة من الثاني إلى الخامس من شهر يونيو الجاري سانت بطرسبورغ الروسية، بوفد رفيع المستوى يمثله وزير المالية الدكتور خالد المبروك، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي الليبي في روسيا .

المنتدى افتتح من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحضور نخبة من السياسيين والاقتصاديين والمؤسسات المالية والاقتصادية ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم .

وناقش المنتدى الموضوعات الاقتصادية التي تسهم في تحسين وتطوير الاقتصاد العالمي، من خلال أوراق بحثية قدمت من أكاديميين مختصين في الاقتصاد تهدف لتوضيح الرؤى العالمية حول تطوير وتحسين مستوي الاقتصاد العالمي .

وأجرى الوفد الليبي عددا من اللقاءات، أهمها لقاؤه مع نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمبعوث الشخصي للرئيس الروسي ميخائيل بقدانوف، تمحورت حول عدد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية ومساهمة روسيا في إعادة إعمار ليبيا بالإضافة للمساهمة في الاستثمارات في مجال الطاقة والبنية التحتية والصحة والتعليم العالي .

كما تم عقد لقاء مع نائب رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، عمرو كامل والفريق المرافق له، حول إمكانية انضمام ليبيا ومساهمتها في هذا البنك لأجل دعم مشاريع القارة الأفريقية ، ويعد هذا البنك من البنوك الإفريقية الناجحة التي ساهمت في تمويل المصدرين والمستوردين في مجال التجارة الخارجية .

كما أن المنتدي الاقتصادي يعد من أهم المنتديات الاقتصادية العالمية، بمشاركة نخب أممية في مجال تطوير الاقتصاد العالمي .

من مشاركة وفد حكومة الوحدة الوطنية في المنتدى الاقتصادي العالمي, (وزارة المالية)
من مشاركة وفد حكومة الوحدة الوطنية في المنتدى الاقتصادي العالمي, (وزارة المالية)
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