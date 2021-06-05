افتتاح معرض للمشاريع متناهية الصغر في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 يونيو 2021, 09:23 مساء
افتتاح معرض للمشاريع متناهية الصغر في سبها، 5 يونيو 2021. (بلدية سبها)

افتتحت عضوة المجلس البلدي سبها سلطانة القدوري، بدعوة من الاتحاد النسائي الليبي بالجنوب، اليوم السبت، معرض المشاريع المتناهية الصغر ضمن مشروع «رائدة في بيتي».

ويستمر المعرض على مدار اليوم السبت وغدا الأحد، بمقر مؤسسة «المناهل» التعليمية بجوار مدرسة خديجة الكبرى بمحلة الجديد، وفق ما نشرت بلدية سبها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- توغي تصل إلى سبها وتعلن خطة لدعم الأنشطة الثقافية بالمنطقة الجنوبية

ونهاية مايو، أعلنت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية في حكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي، خلال زيارة إلى مدينة سبها عزم الوزارة إعداد خطة لدعم الأنشطة الثقافية بالمنطقة الجنوبية. وقالت توغي إن تنفيذ خطة وزارة الثقافة لدعم الأنشطة الثقافية في المنطقة الجنوبية، «متوقف على الاطلاع على عمل المكاتب الثقافية».

افتتاح معرض للمشاريع متناهية الصغر في سبها، 5 يونيو 2021. (بلدية سبها)
افتتاح معرض للمشاريع متناهية الصغر في سبها، 5 يونيو 2021. (بلدية سبها)
افتتاح معرض للمشاريع متناهية الصغر في سبها، 5 يونيو 2021. (بلدية سبها)
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