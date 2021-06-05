كلية الإعلام والاتصال تنظم «المعرض التراثي الثقافي الأول» في جامعة أجدابيا

جانب من «المعرض التراثي الثقافي الأول» في جامعة أجدابيا, 5 يونيو 2021. (كلية الإعلام والاتصال)

نظمت كلية الإعلام والاتصال جامعة أجدابيا، صباح اليوم السبت، المعرض التراثي الثقافي الأول بجوار القصر الفاطمي، تحت شعار «هنا يكتمل الإبداع»، تحت إشراف اللجنة المشرفة من طلبة الجامعة - فريق سينوغرافيا.

وقالت رئيسة المعرض إنصاف مجدي الراشدي، إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، إن المعرض التراثي الثقافي الأول تسعى لاستنهاض همم طلاب كلية الإعلام والاتصال جامعة أجدابيا للتأليف في مجال الموروث الثقافي والفني الليبي الخصب، وفي مجالات الصورة والرسم والتشكيل والصحافة والإعلام والمسرح والسينما والموسيقى، وألوان شتى في الثقافة والإعلام والفنون وذلك من أجل إبراز المواهب والإبداعات لدى الطالب لصقل موهبته وتهيئته لسوق العمل.

وأوضحت أن المعرض شمل عروضًا شعبية ومعرضا للرسم وآخر للتصوير الفوتوغرافي وجانبًا للأشغال اليدوية، بمشاركة عدد من المدارس العامة والخاصة ومفوضية كشاف أجدابيا ومنظمات المجتمع المدني ومركز التوحد بالمدينة.

وأشارت الراشدي، إلى أن المعرض جرى بحضور وكيل وزارة السياحة بالمنطقة الشرقية سامي السعيطي وعميد كلية الإعلام والإتصال جامعة أجدابيا فرج العريبي وعميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات محمد بشير بوحلفاية ومسجل عام الجامعة نوري الدنقلوي وعددًا من الشخصيات التي تمثل الأدب والتراث والفن والثقافة في مدينة أجدابيا وضواحيها.

وأكدت، أن غدًا الأحد سيشهد حفل اختتام فعاليات المعرض التراثي الثقافي الأول في مسرح الضمان الإجتماعي أجدابيا الذي سيتم من خلاله تكريم المشاركين في المعرض.

جانب من «المعرض التراثي الثقافي الأول» في جامعة أجدابيا, 5 يونيو 2021. (كلية الإعلام والاتصال)

جانب من «المعرض التراثي الثقافي الأول» في جامعة أجدابيا, 5 يونيو 2021. (كلية الإعلام والاتصال)

جانب من «المعرض التراثي الثقافي الأول» في جامعة أجدابيا, 5 يونيو 2021. (كلية الإعلام والاتصال)

جانب من «المعرض التراثي الثقافي الأول» في جامعة أجدابيا, 5 يونيو 2021. (كلية الإعلام والاتصال)

جانب من «المعرض التراثي الثقافي الأول» في جامعة أجدابيا, 5 يونيو 2021. (كلية الإعلام والاتصال)

جانب من «المعرض التراثي الثقافي الأول» في جامعة أجدابيا, 5 يونيو 2021. (كلية الإعلام والاتصال)

جانب من «المعرض التراثي الثقافي الأول» في جامعة أجدابيا, 5 يونيو 2021. (كلية الإعلام والاتصال)