وزيرا الحكم المحلي والإسكان يبحثان مشكلات الخدمات العامة والبني التحتية في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 يونيو 2021, 06:21 مساء
من اجتماع وزيري الحكم المحلي والإسكان مع المجلس البلدي تاجوراء، 5 يونيو 2021. (وزارة الحكم المحلي)

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووكيل وزارة الزراعة، مع المجلس البلدي تاجوراء، أهم المشكلات التي تعاني منها البلدية وعلى رأسها الخدمات العامة ومشاكل البنى التحتية.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الحكم المحلي التومي والغاوي اليوم السبت إلى المجلس البلدي تاجوراء، برفقة عضوي مجلس النواب عن الدائرة الفرعية تاجوراء الصادق الكحيلي وخالد الأسطى، وعضو مجلس النواب عن الدائرة الفرعية سوق الجمعة محمد مصطفى راشد، وكان في استقبالهم عميد وأعضاء مجلس البلدي تاجوراء ومدير الأمن.

وشهد اللقاء مناقشة أهم الملفات المتعلقة بعمل وزارة الحكم المحلي، فيما قدم أحد أعضاء المجلس البلدي عرضا مرئيا لتوضيح المشاكل التي تعانيها البلدية، فيما تمت مناقشة عمل الحرس البلدي داخل البلدية وقضايا الإيرادات المحلية والحدود الإدارية للبلدية.

وفي الختام أكد التومي دعم الوزارة للمجلس البلدي وتسهيل إجراءاته، وسعي الوزارة نحو تعزيز اللامركزية لتتمكن المجالس البلدية من تقديم الخدمات المباشرة لمواطنيها.

من اجتماع وزيري الحكم المحلي والإسكان مع المجلس البلدي تاجوراء، 5 يونيو 2021. (وزارة الحكم المحلي)
من اجتماع وزيري الحكم المحلي والإسكان مع المجلس البلدي تاجوراء، 5 يونيو 2021. (وزارة الحكم المحلي)
من اجتماع وزيري الحكم المحلي والإسكان مع المجلس البلدي تاجوراء، 5 يونيو 2021. (وزارة الحكم المحلي)
من اجتماع وزيري الحكم المحلي والإسكان مع المجلس البلدي تاجوراء، 5 يونيو 2021. (وزارة الحكم المحلي)
من اجتماع وزيري الحكم المحلي والإسكان مع المجلس البلدي تاجوراء، 5 يونيو 2021. (وزارة الحكم المحلي)
من اجتماع وزيري الحكم المحلي والإسكان مع المجلس البلدي تاجوراء، 5 يونيو 2021. (وزارة الحكم المحلي)
من اجتماع وزيري الحكم المحلي والإسكان مع المجلس البلدي تاجوراء، 5 يونيو 2021. (وزارة الحكم المحلي)
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