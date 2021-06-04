بلدية طرابلس المركز تمهل أصحاب المخالفات على أراضي الفضاء العام أسبوعا لإزالتها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يونيو 2021, 10:46 مساء
شعار بلدية طرابلس المركز، (أرشيفية: الإنترنت)

أمهلت بلدية طرابلس المركز مستغلي أراضي الفضاء العام داخل الحدود الإدارية للبلدية أسبوعا لإزالتها.

وقالت البلدية إنها ستزيل المخالفات وتصادرها في حالة عدم التقيد بالمهلة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية وجهاز الحرس البلدي وشركة الخدمات العامة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتستهدف الحملة إزالة المخالفات في مدن الملاهي والمقاعد الخشبية والبلاستيكية والأرصفة والمسطحات الخضراء والحدائق الكائنة بطريق الشط وحديقة الشط العليا وحديقة ميدان الشهداء وجميع الحدائق الواقعة داخل النطاق الجغرافي بالبلدية.

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