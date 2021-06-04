المعداني يبحث مع مدير شركة الكهرباء تشغيل محطة سرت البخارية

لقاء المعداني وأعضاء المجلس البلدي سرت مع مدير شركة الكهرباء، 4 يونيو 2021، (صفحة البلدية على فيسبوك)

بحث عميد المجلس البلدي سرت مختار المعداني مع المدير العام للشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح تشغيل محطة سرت البخارية.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الجمعة في مقر البلدية بحضور أعضاء المجلس البلدي، ورئيس المجلس الاجتماعي سرت ومسؤولي شركة الكهرباء ومحطة سرت، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى النواقص التي تحتاجها البلدية لإصلاح خطوط الكهرباء المغذية للنهر الصناعي والإنارة ومحطتي «200 و400».

وطالب المعداني بالاهتمام بسرت التي احتضنت الجلسات التي كانت سببا في توحيد المؤسسات في ليبيا.

كما أشار عضو مجلس النواب عن سرت زايد هدية إلى حاجة المدينة للكثير من الجهود حتى تكون بالمظهر الذي تستحق.