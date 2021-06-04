المعداني يبحث مع مدير شركة الكهرباء تشغيل محطة سرت البخارية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يونيو 2021, 08:50 مساء
لقاء المعداني وأعضاء المجلس البلدي سرت مع مدير شركة الكهرباء، 4 يونيو 2021، (صفحة البلدية على فيسبوك)

بحث عميد المجلس البلدي سرت مختار المعداني مع المدير العام للشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح تشغيل محطة سرت البخارية.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الجمعة في مقر البلدية بحضور أعضاء المجلس البلدي، ورئيس المجلس الاجتماعي سرت ومسؤولي شركة الكهرباء ومحطة سرت، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى النواقص التي تحتاجها البلدية لإصلاح خطوط الكهرباء المغذية للنهر الصناعي والإنارة ومحطتي «200 و400».

وطالب المعداني بالاهتمام بسرت التي احتضنت الجلسات التي كانت سببا في توحيد المؤسسات في ليبيا.

كما أشار عضو مجلس النواب عن سرت زايد هدية إلى حاجة المدينة للكثير من الجهود حتى تكون بالمظهر الذي تستحق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيسبوك» يعلق حساب ترامب عامين
دولى
محاولات مستمرة من مانشستر سيتي لخطف راموس
رياضة عالمية
السعودية: الحفلات الموسيقية تعود بعد أشهر من الحظر بسبب «كورونا»
عربى
كلمنتي: عدت إلى «فرسان المتوسط» لأنهم شباب من مستوى رفيع
رياضة محلية
روسيا: بوتين يصادق على قانون قد يمنع المعارضين من خوض الانتخابات
دولى
جريدة «الوسط»: وعود وعقود في حقيبة حكومة الدبيبة الجوالة
ليبيا
«ريادي محترف».. برنامج تدريبي للمشاركين في كأس العالم لريادة الأعمال
ليبيا
الأسبوع الأول في إياب الدوري: الأخضر وخليج سرت والاتحاد المصراتي تحقق العلامة ...
رياضة محلية
الأهلي طرابلس يفشل في تخطي عقبة المحلة في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
ليبيا في نهائيات أفريقيا للقدم المصغرة في نيجيريا
رياضة محلية
وفاة الرسام والمخرج الصحفي المصري محمد رضا
ثقافة وفن
الشهرة تراود آخر بائع غاز يغني في شوارع بغداد
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الفاكهة تقلل من خطر الإصابة بالسكري