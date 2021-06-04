بوريطة يناقش مع المشري مستجدات الحوار الليبي وسبل إنجاح الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يونيو 2021, 08:08 مساء
لقاء المشري وبوريطة في الرباط، الجمعة 4 يونيو 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة «العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآخر مستجدات الحوار السياسي الليبي بمساراته المختلفة، وسبل إنجاح الانتخابات في موعدها المحدد» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء الذي عقد اليوم الجمعة في الرباط حضره مقرر المجلس الأعلى للدولة، سعيد كلا، وعضو المجلس، أحمد الشريف، والقائم بأعمال سفارة ليبيا لدى المملكة المغربية.

ووصل المشري أمس الخميس إلى الرباط بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، حيث كان مقررا أن يلتقي برعاية مغربية بحسب ما أعلنت مصادر ليبية.

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والتقى المشري فور وصوله الرباط رئيس مجلس المستشارين المغربي حكيم بن شماس، الذي كان في استقباله لدى وصوله المطار، وناقش معه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآخر مستجدات الحوار السياسي بمساراته المختلفة.

وقال المشري لوسائل الإعلام المغربية والعربية إن زيارته، تأتي تلبية لدعوة رسمية من المملكة المغربية، مشيدا بدورها في رعاية مسارات الحوارات، ودعمها المستمر للشعب الليبي، ووقوفها إلى جانبه.

لقاء المشري وبوريطة في الرباط، الجمعة 4 يونيو 2021. (المجلس الأعلى للدولة)
الوفد المرافق للمشري خلال لقائهم وبوريطة في الرباط، الجمعة 4 يونيو 2021. (المجلس الأعلى للدولة)
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