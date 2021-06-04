البعثة الأممية تدعو إلى تحقيق بشأن «اعتقال» رئيس لجنة انتخاب المجلس البلدي قصر الأخيار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يونيو 2021, 07:34 مساء
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء «اعتقال» رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي قصر الأخيار، حسن الفغل، داعية النيابة العامة إلى إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف حول الأمر.

وقالت المنظمة إن «احتجاز» الفغل، وهو موظف أيضا باللجنة المركزية للانتخابات البلدية، يعد انتهاكا للقوانين الوطنية الليبية والالتزامات الدولية، ويشكل تهديدًا خطيرًا للاستقلال المؤسسي للجنة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأوضحت أن «احتجاز» الفغل منذ 19 مايو الماضي يعرقل ولاية اللجنة لإدارة وتنظيم والإشراف على العمليات الانتخابية المحلية في ليبيا.

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