وزارة التعليم العالي تبحث احتياجات جامعة طبرق

اجتماع لجنة متابعة احتياجات الجامعات مع رئيس ومسؤولي جامعة طبرق. (وزارة التعليم العالي)

وصل إلى جامعة طبرق وفد من اللجنة المشكلة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية للبحث والاطلاع على احتياجات جامعات ليبيا، بحسب ما أعلنته الوزارة اليوم الجمعة.

وكان في استقبال الوفد رئيس جامعة طبرق الدكتور حسن علي خيرالله، وعدد من الموظفين والإداريين بالجامعة.

وقالت وزارة التعليم العالي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الوفد قام بعمل جولة ميدانية بعدد من كليات جامعة طبرق رفقة رئيس الجامعة، الذي اجتمع مع اللجنة وأوضح لها كل احتياجات الجامعة.

وطالب رئيس جامعة طبرق لجنة البحث والاطلاع على احتياجات الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوضع حل لمعالجة المعوقات التي تواجه سير العطاء العلمي بكليات الجامعة.

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اللجنة المكلفة «أبدت التعاون التام في المستقبل القريب، وأعطت العهود والمواثيق بضرورة دعم الجامعة بتخصيص ميزانية للقيام بالإعمار والتجهيز والتطوير وتوفير كل ما يلزم ويدعم العملية التعليمية بمدينة طبرق».