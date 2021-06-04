«الأرصاد»: طقس معتدل شمالا ومرتفع وسطا وجنوبا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على الشمال، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

الخليج- رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:

- الطقس: قليل السحب.

- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول مساء السبت إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية على الساحل، و33 و36 درجة على الدواخل .

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

- الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، و34 و38 درجة على الدواخل.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق.

- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية.