«الأرصاد»: طقس معتدل شمالا ومرتفع وسطا وجنوبا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يونيو 2021, 10:51 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على الشمال، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

الخليج- رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:
- الطقس: قليل السحب.
- الرياح:  شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول مساء السبت إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية على الساحل، و33 و36 درجة على الدواخل .

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، و34 و38 درجة على الدواخل. 

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق. 
- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
- الطقس: السماء صافية.
- الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية.

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