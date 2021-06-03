«ريادي محترف».. برنامج تدريبي للمشاركين في كأس العالم لريادة الأعمال

محاضرة من برنامج (ريادي محترف) لتدريب رواد ورائدات الأعمال بطرابلس. (اللجنة الإعلامية للمسابقة)

أطلقت حاضنة EPP برنامج (ريادي محترف) لتدريب رواد ورائدات الأعمال بطرابلس، ضمن فعاليات إعداد المشاركين في كأس العالم لريادة الأعمال ليبيا.

حضر التدريبات عدد من الرياديين من المشاركين وغير المشاركين، حيث يهدف البرنامج لتعليم أساسيات إدارة الأعمال والتخطيط وتحقيق الأهداف، وفق اللجنة الإعلامية للمسابقة.

وأطلقت الشبكة االعالمية لريادة الأعمال - ليبيا مع عدد من الشركاء مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال في ليبيا 7 أبريل الماضي، وذلك بالتوازي مع الحدث العالمي الذي انطلق مطلع العام، وذلك وفق المختار جويلي المدير التنفيذي للشبكة العالمية لريادة الأعمال ليبيا، المنظم الوطني لفعاليات الكأس.

وحث محمد السنوسي مدير شركة هيمفا الشريك المنظم للحدث الشباب الليبي على ضرورة حضور المناسبة لإبراز أفكارهم الريادية، والتي ستسهم بطبيعة الحال في الدفع بعجلة الاقتصاد الليبي وتطوير القطاع الخاص الليبي وتوفير فرص عمل للشباب، كما دعا المسؤولين والجهات المعنية من رجال الأعمال والمنظمات المحلية والدولية للمشاركة.

يشار إلى أن آخر موعد للتسجيل والمشاركة في المسابقة سيكون في 23 من يونيو الجاري.