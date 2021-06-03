الأداء الأسبوعي للعملات الرئيسية مقابل الدينار (27 مايو - 3 يونيو 2021)

استقر سعر الصرف الرسمي والموازي للدينار مقابل الدولار في السوق الموازية على نحو أسبوعي.
وحافظ الدولار الأميركي على مستوى 4.45 دينار، وارتفع اليورو بفارق قرش واحد مسجلا 5.43 دينار مقابل 5.42 دينار، الخميس الماضي، في حين ارتفع الجنيه الاسترليني إلى 6.30 دينار مقابل 6.28 دينار الأسبوع الماضي بفارق قرشين اثنين، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وفي السوق الموازية، بقي الدولار عند مستوى 5.06 دينار الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي، فيما هبط الجنيه الإسترليني إلى 6.97 دينار مقابل 7.10 دينار بفارق 13 قرشا على نحو أسبوعي وتراجع اليورو بفارق تسعة قروش مسجلا 5.93 دينار مقابل 6.02 دينار الخميس الماضي.