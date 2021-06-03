الأداء الأسبوعي للعملات الرئيسية مقابل الدينار (27 مايو - 3 يونيو 2021)

أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوقين الرسمية والموازية على نحو أسبوعي. (بوابة الوسط)

استقر سعر الصرف الرسمي والموازي للدينار مقابل الدولار في السوق الموازية على نحو أسبوعي.

وحافظ الدولار الأميركي على مستوى 4.45 د‫ينار، وارتفع اليورو بفارق قرش واحد مسجلا 5.43 دينار مقابل 5.42 دينار، الخميس الماضي، في حين ارتفع الجنيه الاسترليني إلى 6.30 د‫ينار مقابل 6.28 د‫ينار الأسبوع الماضي بفارق قرشين اثنين، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وفي السوق الموازية، بقي الدولار عند مستوى 5.06 دينار الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي، فيما هبط الجنيه الإسترليني إلى 6.97 دينار مقابل 7.10 دينار بفارق 13 قرشا على نحو أسبوعي وتراجع اليورو بفارق تسعة قروش مسجلا 5.93 دينار مقابل 6.02 دينار الخميس الماضي.