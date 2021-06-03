الكوني يقدم اعتذارا مبهما لرئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يونيو 2021, 07:21 مساء
نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني. (أرشيفية: الإنترنت)

قدم نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم الخميس، اعتذارا مبهما لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج، في تغريدة مقتضبة نشرها اليوم الخميس، عبر حسابه على موقع «تويتر».

وكتب الكوني في تغريدته: «عذرا فائز السراج، فكل منا فائز السراج». ولم تتضمن التغريدة أي تفاصيل بالخصوص.

- الكوني يعلن أسباب استقالته من المجلس الرئاسي

وشغل موسى الكوني عضوية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة منذ تأسيسه بموجب الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات يوم 17 ديسمبر 2015 إلى أن قدم استقالته في الثاني من يناير 2017، مبررا ذلك بفشل المجلس في القيام بمهامه واستحالة تطبيق الاتفاق السياسي وفشله في إدارة الدولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ريادي محترف».. برنامج تدريبي للمشاركين في كأس العالم لريادة الأعمال
ليبيا
الأسبوع الأول في إياب الدوري: الأخضر وخليج سرت والاتحاد المصراتي تحقق العلامة ...
رياضة محلية
الأهلي طرابلس يفشل في تخطي عقبة المحلة في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
ليبيا في نهائيات أفريقيا للقدم المصغرة في نيجيريا
رياضة محلية
وفاة الرسام والمخرج الصحفي المصري محمد رضا
ثقافة وفن
الشهرة تراود آخر بائع غاز يغني في شوارع بغداد
ثقافة وفن
إسبانيا تسهم في آلية التحقق من وقف إطلاق النار.. وتدعم الانتقال وإعادة الإعمار ...
ليبيا
أوراق القضية الليبية تطير إلى برلين مرة ثانية.. وتركيز دولي على القاعدة ...
ليبيا
لجنة المتابعة الدولية تحث على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ وقف إطلاق النار.. وتدعو ...
ليبيا
برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (2 من 3)
فيديو
المشاركات في ملتقى الحوار السياسي يؤكدن التزامهن بعقد الانتخابات الرئاسية ...
ليبيا
باشاغا يدعو إلى انتخاب الرئيس مباشرة ويدافع عن قائمته مع عقيلة صالح في جينيف
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التشميع.. هكذا تحافظ على سيارتك من الخدوش والأتربة