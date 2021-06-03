وفد من الزنتان يطالب مؤسسة النفط بدعم النشاط الرعوي في الحمادة الحمراء

صنع الله يتوسط وفد مجلس أعيان ومشايخ الزنتان، الخميس 3 يونيو 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

طالب وفد من مجلس أعيان ومشايخ الزنتان المؤسسة الوطنية للنفط بالنظر في إمكانية دعم النشاط الرعوي بمنطقة الحمادة الحمراء التي تحوي العديد من المواقع والآبار النفطية المنتجة»، مشيرين إلى أن شح الأمطار هذا العام «وضع الرعاة في ظروف صعبة جدا يحتاجون فيها إلى الدعم ضمن إطار مبدأ حسن الجوار الذي تنتهجه المؤسسة».

جاء ذلك خلال اجتماعهم، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بمقرها الرئيسي في العاصمة طرابلس، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبدالدائم.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن وفد الزنتان أشار، خلال لقائه مع صنع الله، إلى «سد الشيابين» الواقع بمنطقة الحمادة الحمراء وما يشكله من أهمية بالنسبة للرعاة وكذلك الحياة البرية في المنطقة، مؤكدين أن السد الذي بني خلال فترة الثمانينات «يحتاج الآن إلى بعض أعمال الصيانة العاجلة لكي يستمر في توفير المياه عصب الحياة وحجز مياه الأمطار للاستخدام الرعوي الذي يعتبر النشاط الرئيسي لسكان المنطقة».

وأضافت أن وفد الزنتان الذي ضم كلا من: محمد الناجح، علي الشايبي، جويد محمد، إدريس الطاروس، حسن أبوعكة، الدكتور عبدالناصر امحمد، وحسن الشايبي، أشاد خلال اللقاء بدور المؤسسة الوطنية للنفط وإدارة التنمية المستدامة في حلحلة العديد من المشاكل داخل بلدية الزنتان في إطار برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله بالحضور، مشيدا بدور الأعيان والمشايخ والخيرين بالزنتان في حلحلة المشاكل التي تحدث من حين إلى آخر في ضمان تدفق النفط وسلامة الخطوط النفطية وتغليب مصلحة الوطن.

وأوضح صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط مستمرة في دعمها ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية، مشيرا إلى أنها قامت بالعديد من الأعمال، ونفذت العديد من المشاريع والبرامج في أغلب مناطق الجبل ومن ضمنها بلدية الزنتان، وكان ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ومن بينها حفر الآبار الجوفية وتوفيرالمضخات والأنابيب وبناء الخزانات، وذلك لحل مشكلة نقص مياه الشرب.

وأكد صنع الله لوفد الزنتان أن المؤسسة الوطنية للنفط «ملك لجميع الليبيين وفي ظل توافر الظروف المناسبة ستستمر المؤسسة في تقديم دعمها لأحداث التنمية المكانية في أغلب المناطق القريبة من مناطق عملياتنا».

لقاء صنع الله مع وفد مجلس أعيان ومشايخ الزنتان، الخميس 3 يونيو 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

وفد مجلس أعيان ومشايخ الزنتان خلال اجتماعهم مع صنع الله، الخميس 3 يونيو 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

صنع الله خلال لقائه مع وفد مجلس أعيان ومشايخ الزنتان، الخميس 3 يونيو 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

وفد مجلس أعيان ومشايخ الزنتان خلال اجتماعهم مع صنع الله، الخميس 3 يونيو 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

وفد مجلس أعيان ومشايخ الزنتان خلال اجتماعهم مع صنع الله، الخميس 3 يونيو 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)