المنفي وكوبيش يؤكدان أهمية سحب المرتزقة ودعم الاستحقاقات الانتخابية

من لقاء المنفي مع كوبيش، 3 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، أهمية سحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من البلاد، ودعم الاستحقاقات القادمة للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام الجاري.



جاء ذلك خلال لقاء المنفي وكوبيش في طرابلس، اليوم الخميس، حيث بحثا معا تطورات الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، وسُبل دعم الأمم المتحدة والبعثة للمصالحة الوطنية، وفتح الطريق الساحلي بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.



وأشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجهود رئيس المجلس الرئاسي في «الشروع في عملية مصالحة وطنية شاملة، قائمة على استيفاء الحقوق والعدالة الانتقالية».



وأمس الأربعاء، تلقى المنفي دعوة رسمية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس؛ لحضور مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، المقرر عقده في 23 يونيو الجاري.



ومن المقرر أن يبحث «مؤتمر برلين 2» «الخطوات المقبلة التي يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في البلاد»، و«التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 ديسمبر، وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وتشكيل قوات أمنية موحدة في البلاد»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الألمانية.

من لقاء المنفي مع كوبيش، 3 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)