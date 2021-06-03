صنع الله يبحث مع سفير النمسا التعاون في مجال النفط والغاز

لقاء صنع الله والسفير النمساوي، 3 يونيو 2021، (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مع سفير النمسا لدى ليبيا كريستوف مينبورغ التعاون المشترك في مجال النفط والغاز.



جاء ذلك خلال لقاء اليوم الخميس في مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، حيث أكد صنع الله عمق العلاقات الليبية النمساوية في مجال النفط، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بينما أشاد السفير النمساوي بالتحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية والاستقرار السياسي الذي تشهده ليبيا حاليا في ظل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مما كان له الأثر الإيجابي في عودة نشاط بعض الشركات العالمية لممارسة عملها من جديد داخل البلاد.

وثمن صنع الله دور شركة «أو إم في» النمساوية باعتبارها شريكا مهما في قطاع النفط والغاز الليبي، ودورها بارز في بناء القدرات والتدريب، ومساهماتها الفعالة في برامج التنمية المستدامة طوال الفترة الماضية.

وأكد الجانبان ضرورة استمرار التواصل والعمل على تطوير صناعة النفط في ليبيا.