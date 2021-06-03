«الأرصاد»: رياح نشطة على ساحلي زوارة وطرابلس



حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شرقية، نشطة على ساحلي زوارة وطرابلس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول إلى جنوبية شرقية مساء اليوم على ساحل الخمس سرعتها بين 10 و25 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين متر ومترين ونصف.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة بين 18 و20 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.