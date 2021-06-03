شركة البريقة تحذر من محاولة البعض تقويض جهود إيصال الوقود إلى الجنوب

قافلة الوقود الثالثة المتجهة من مستودع مصراتة إلى مستودع سبها، 3 يونيو 2021، (شركة البريقة)

حذرت شركة البريقة لتسويق النفط من سعي البعض إلى «تقويض» جهود إيصال الوقود إلى الجنوب، واصفة إياهم بـ«ضعاف النفوس».

وناشدت الشركة كل الجهات تحمل مسؤولياتها اتجاه الجنوب، داعية المواطنين هناك إلى التعاون بإبداء آرائهم ومراسلتها بمقاطع الفيديو التي تبين «انفراج الأزمة أو حالة الازدحام أو التهريب إن وجد»، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وفي سياق متصل، انطلقت فجر اليوم قافلة الوقود الثالثة نحو الجنوب، محملة بمليون و300 ألف لتر بنزين، و100 ألف لتر ديزل، و40 طن غاز مسال، إلى مستودع سبها النفطي لتغطية احتياجات أهالي الجنوب.