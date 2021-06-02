معرض للمنتجات الجزائرية في ليبيا قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يونيو 2021, 11:40 مساء
وزير التجارة الجزائري كمال رزيق. (أرشيفية: الإنترنت)

 تستعد وزارة التجارة الجزائرية بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية لتنظيم معرض للمنتجات الجزائرية في ليبيا.

وقال وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، في تصريحات صحفية على هامش اختتام صالون الإنتاج الوطني الموجه للسوق الليبية إن وزارته بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية، بصدد التحضير لهذا المعرض الذي سيسمح لرجال الأعمال الجزائريين، بإقامة مزيد من الاتصالات مع نظرائهم الليبيين، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

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وأضاف رزيق أن «رجال الأعمال الجزائريين يتوقع ذهابهم بقوة إلى ليبيا، من أجل عرض المنتجات الجزائرية، التي هي كثيرة وتنافسية سواء من حيث النوعية أو الأسعار. وأشار الوزير الجزائري إلى أن رجال الأعمال الليبيين لاحظوا ذلك خلال صالون الإنتاج الوطني الذي أشرف على افتتاحه الوزير الأول عبدالعزيز جراد بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

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